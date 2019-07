IND. FV, Cerofolini non salirà a Moena. Il rientro...

Michele Cerofolini non raggiungerà i compagni di squadra a Moena. Ancora alle prese con l’infortunio al ginocchio destro, subito i primi di aprile nel match tra Bisceglie e Cavese, il giovane portiere viola non salirà nel paese trentino con gli altri giocatori della Fiorentina.

Il classe ‘99, infatti, ha preferito continuare la riabilitazione a Firenze per cercare di bruciare le tappe in vista del suo ritorno previsto all’incirca per i primi di ottobre.

Dopo la grande stagione al Bisceglie, infatti, Cerofolini vuole cercare di tornare in campo il prima possibile per poi, probabilmente, cercare una nuova avventura in prestito durante il mercato di gennaio.