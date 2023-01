Non è e non sarà la punta tanto attesa, ma l'arrivo di Brekalo può rappresentare comunque una novità positiva per la Fiorentina e Italiano. Lo sblocco imminente a una trattativa che la Fiorentina sembrava voler abbandonare soltanto qualche giorno fa è figlio anche di altri inserimenti, Napoli e Udinese per esempio, e certamente rende meno ansiosa l'attesa per il recupero del miglior Sottil. Insomma se immaginare l'arrivo del solo Sirigu a gennaio poteva lasciare intatta qualche preoccupazione l'aggiunta di un esterno che comunque in serie A ha già giocato è almeno un segnale.

In giornate indubbiamente tese, rese meno elettriche dalla bella vittoria della Primavera, anche l'approccio sul mercato del club diventa una chiave di risposta alle difficoltà del momento, mentre già in ottica campionato Italiano e i suoi saranno chiamati alla scalata nella Capitale. Non un momento banale quando già il prossimo mese si presenterà con il conto di sfide decisive, in Coppa Italia contro il Torino e in Conference League contro il Braga.

Una doppia partita da condurre nelle prossime ore con nervi saldi che riguardino possibilmente anche la squadra. Perchè tra i segnali più preoccupanti delle ultime gare è tornata a far capolino un'incertezza che da tempo non si registrava al Franchi, dove il k.o. con il Torino pare aver riaperto persino vecchie ferite. Fantasmi da scacciare, in cerca di segnali positivi che tra domenica e martedì, ultimo giorno di mercato, possano preparare al meglio la Fiorentina a un quarto di finale di coppa che pare già la sfida più importante della stagione.