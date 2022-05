IL TORNADO ITALIANO CHE HA FATTO INDISPETTIRE MOURINHO

Dopo settimane tutt'altro che semplici, finalmente un po' di quiete per Vincenzo Italiano e la Fiorentina. Sconfitte, voci sul futuro del tecnico, sulla proprietà: tutto cancellato da una vittoria con la Roma che ha rimesso in carreggiata per l'Europa la squadra viola. Non che il futuro sia totalmente chiaro - Fiorentina e tecnico dovranno ancora vedersi e confrontarsi in vista della prossima stagione - ma almeno la possibilità di concentrarsi sul campo in vista di un rush finale che potrebbe portare la società viola là dove manca ormai da anni, in Europa.

Che sia Europa o Conference League alla fine è solo un dettaglio per chi da quel 4-2 del Borussia Monchengladbach al Franchi attende di poter rivivere quelle emozioni. La buona notizia arriva anche dal rapporto rinsaldato tra tifoseria e Vincenzo Italiano, apparso un po' amareggiato in alcune delle ultime uscite negative della sua squadra.

Contro la Roma è tornato il tornado in panchina, che ha fatto infuriare Mourinho per le volte in cui è uscito dall'area tecnica, e che a fine partita si è lasciato andare in un'esultanza con la curva che ha ricordato quando, scendendo dal treno che riportava la Fiorentina a Firenze dopo Napoli, ha urlato con i tanti tifosi presenti alla stazione.

Qualche nube sul futuro resta ancora, anche se nelle interviste Italiano ha ricominciato a parlare di futuro, di percorso, di progetto. Tutte parole che piacciono molto a chi spera che il rapporto tra Fiorentina e tecnico siciliano sia solo agli inizi. Di sicuro c'è che la capacità di uscire da situazioni complicate certo non manca ad Italiano. La speranza è che porti a termine il grande lavoro svolto in questa stagione.