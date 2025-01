Il programma in casa Fiorentina: presentazione di Pablo Marì e seduta pomeridiana

Terzo giorno di lavoro della settimana per la Fiorentina: il giovedì pre-Genoa sarà dedicato soprattutto alla presentazione del nuovo acquisto Pablo Marì, protagonista in conferenza stampa (13.30). Successivamente, allenamento di tutta la squadra, in una giornata che vedrà anche la presentazione della quarta maglia (qui i dettagli). Segui tutte le novità, le parole di Pablo Marì e le ultime dal Viola Park su FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola!