QUARTA MAGLIA, Domani la presentazione in centro

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina cambia pelle, o meglio aggiunge una maglia alla sua collezione. Lo farà ufficialmente domani, dalle ore 17, nel centro di Firenze. Precisamente in via de' Tornabuoni, dove verrà svelata la quarta divisa per la stagione 2024/25. Una maglia creata in collaborazione con LuisaViaRoma, noto brand di abbigliamento che ha partecipato alla creazione di un kit che verrà presentato domani e sarà indossato dai ragazzi di Palladino domenica, in occasione della sfida di campionato contro il Genoa.