Il programma di oggi della Fiorentina: allenamento al Viola Park

vedi letture

La Fiorentina riparte con gli allenamenti per preparare la partita in programma tra 10 giorni al Franchi contro l'Atalanta. Settimana di sosta ma comunque di lavoro per chi non è stato convocato con la propria Nazionale, pronto ad allenarsi in mattinata nel centro sportivo del Viola Park. Per quanto riguarda i viola impegnati con le rispettive selezioni, stasera starà a Moise Kean con l'Italia e ad Albert Gudmundsson con la sua Islanda, chiamata alla doppia sfida contro il Kosovo.