Il programma della Fiorentina: segui tutte le novità su FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola!

Il giorno dopo l'ennesima delusione di questa cupa stagione, la Fiorentina torna in campo: lo fa per preparare la sfida di sabato contro il Napoli. Una gara di per sé proibitiva, in casa della squadra campione d'Italia - che stasera si gioca una fetta importante della stagione in Champions contro il Chelsea - che acquista un senso d'urgenza ancora più estremo anche per via delle scelte fatte da Paolo Vanoli ieri. Tanti titolari o pseudo tali risparmiati, almeno dal 1', per avere i pochi punti di forza tirati a lucido per sabato.
la gara col Napoli andrà preparata nei minimi dettagli, a cominciare da oggi pomeriggio. Al Viola Park da valutare anche le condizioni di Dodo e Rolando Mandragora, rimasti a casa ieri per degli acciacchi, ma soprattutto quelle di Roberto Piccoli (uscito ieri per infortunio) e Moise Kean, ancora ai box per un problema alla caviglia. Segui tutte le novità su FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola!
