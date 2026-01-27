Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
Corriere dello Sport-Stadio: "Coppa Italia, meglio salvi. La Viola 2 all'esame Fabregas".
Tuttosport: "Commisso jr «La Viola verrà prima di tutto»".
La Nazione: "Joseph in Duomo: «Viola al primo posto». E stasera il Como. Unità e cuore, continueremo!".
La Gazzetta dello Sport: "Coppa da onorare. Ma il Como sogna un’altra impresa".
la Repubblica (ed. Firenze): "“Continueremo il lavoro di Rocco”. Fiorentina, l’eredità sportiva di Commisso nelle mani di Catherine e del figlio Giuseppe".
Corriere Fiorentino: "A tutto turnover. Coppa Italia, c’è il Como. Ma Vanoli è costretto a pensare alla salvezza" e "I funerali di Commisso. Folla in Duomo, l’impegno di moglie e figlio: «Restiamo a Firenze per continuare ilsogno di Rocco»".
