Gudmundsson migliore in campo contro il Cagliari: i voti del Top FV
FirenzeViola.it
È stato Albert Gudmundsson il migliore in campo della Fiorentina secondo i lettori di Firenzeviola.it. Il numero 10 islandese si è preso il 40 per cento dei voti totali, staccando non di poco gli altri giocatori sul podio. Brescianini, autore del gol viola contro il Cagliari, è secondo con il 23%, mentre al terzo posto c'è Dodo con il 21%. Questi i voti:
De Gea 0.86 %
Dodo 21.09 %
Comuzzo 0.78 %
Pongracic 0.39 %
Gosens 0.23 %
Fagioli 1.56 %
Ndour 0.86 %
Mandragora 0.47 %
Gudmundsson 40.08 %
Solomon 9.3 %
Piccoli 0.47 %
Fabbian 0.16 %
Brescianini 23.13 %
Harrison 0.31 %
Fortini 0.31 %
Pubblicità
Notizie di FV
FirenzeViolaFemminile: Allarme Fiorentina! Sconfitta a Formello, mercato fermo e futuro incerto. Inizio 2026 da dimenticare e le risposte societarie latitano
Le promesse di Catherine e Joseph, ecco che mosse ci aspettiamo in società. Squadra: Vanoli ha una coperta corta in difesa e c'è l'equivoco Ranieri. Kean e i dubbi sulla gestione dell'infortunio. Il Como in Coppa Italia è un doppio rischiodi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Le promesse di Catherine e Joseph, ecco che mosse ci aspettiamo in società. Squadra: Vanoli ha una coperta corta in difesa e c'è l'equivoco Ranieri. Kean e i dubbi sulla gestione dell'infortunio. Il Como in Coppa Italia è un doppio rischio
2 Fiorentina-Como, le probabili formazioni: turnover in vista, ma Piccoli può essere ancora titolare
Copertina
FirenzeViolaFazzini vuole restare in viola ma il mercato impazza. Intanto stasera sarà titolare dopo due mesi
Mario TeneraniServe Kean, il medico spieghi come sta. Date a Vanoli un difensore: Bijol pista calda. Harrison ha intensità, Brescianini titolare. Coppa Italia: bell’esame domani col Como
Tommaso LoretoUna batosta che certifica il bisogno di accelerare per un forte difensore (e il peso dell'assenza di Kean) ma è un k.o. diverso dagli altri
Alberto PolverosiMercato, la controrivoluzione viola: tornano le ali, ma il top è ancora Fagioli. La condizione fisica è cambiata, in meglio. Contro il Cagliari fondamentale non perdere
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com