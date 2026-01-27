Gudmundsson migliore in campo contro il Cagliari: i voti del Top FV

© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 12:52Notizie di FV
di Redazione FV

È stato Albert Gudmundsson il migliore in campo della Fiorentina secondo i lettori di Firenzeviola.it. Il numero 10 islandese si è preso il 40 per cento dei voti totali, staccando non di poco gli altri giocatori sul podio. Brescianini, autore del gol viola contro il Cagliari, è secondo con il 23%, mentre al terzo posto c'è Dodo con il 21%. Questi i voti:

De Gea 0.86 %

Dodo 21.09 %

Comuzzo 0.78 %

Pongracic 0.39 %

Gosens 0.23 %

Fagioli 1.56 %

Ndour 0.86 %

Mandragora 0.47 %

Gudmundsson 40.08 %

Solomon 9.3 %

Piccoli 0.47 %

Fabbian 0.16 %

Brescianini 23.13 %

Harrison 0.31 %

Fortini 0.31 %