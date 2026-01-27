Dove vedere Fiorentina-Como: la partita sarà trasmessa in chiaro

Dove vedere Fiorentina-Como: la partita sarà trasmessa in chiaroFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom
Oggi alle 09:05Notizie di FV
di Redazione FV

Stasera alle ore 21 all'Artemio Franchi di Firenze va in scena Fiorentina-Como, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Una partita tutta da vivere per i viola che sono concentrati sul campionato ma si vorranno regalare una bella notte provando a battere il Como dei ragazzi terribili di Fabregas, reduci da un momento più che positivo in Serie A.

La partita sarà visibile in chiaro, perché i diritti della competizione nazionale restano a Mediaset: a partire dalle 20.50 inizierà il prepartita, e poi il match visibile su Italia 1 oppure sul sito e sull'app di Mediaset Infinity. 