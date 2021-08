IL PRIMO UNDICI DI ITALIANO: DIETRO LA COPPIA IGOR-MILENKOVIC. BONAVENTURA OK

Dopo tre mesi di polemiche e rumors di mercato (destinati comunque a continuare fino al 31 agosto) è finalmente tempo di Serie A. Vincenzo Italiano debutta in campionato sulla panchina viola in una delle trasferte più complicate dell'anno, sia per il valore dell'avversario che per l'entusiasmo che si porta con sè. Sarà infatti anche l'esordio di Moruinho con la Roma in campionato; il suo ritorno in Serie A dopo 11 anni ha fatto sì che i biglietti disponibili (capienza ridotta al 50% per le restrizioni anti-Covid) siano stati polverizzati in pochi giorni. Una cornice quindi suggestiva per una partita che regala diversi spunti tattici: certo è l'utilizzo da parte di Italiano del 4-3-3, con Dragowski in porta e Milenkovic e Igor (che, in attesa di Nastasic, sostituirà il partente Pezzella) davanti al polacco a formare il duo difensivo. A destra confermato Venuti, uno dei più in forma nel precampionato, mentre a sinistra ci sarà Biraghi, che con tutta probabilità sarà anche il nuovo capitano. A centrocampo sicuri del posto Castrovilli e Pulgar, che sarà il vertice basso, mentre per il ruolo di seconda mezz'ala favorito Bonaventura su Maleh. In attacco Vlahovic, nonostante le voci di mercato, rimane il totem centrale, con ai suoi lati Callejon e Nico Gonzalez, al suo esordio in Serie A, a completare una formazione che prevede solo un nuovo innesto.

Italiano si affiderà a questi undici per contrastare una Roma che affronta la sfida coi viola a metà tra la gara di andata e quella di ritorno col Trabzonspor valevole per i playoff di Conference League. Nonostante i tre impegni ravvicinati Mou sembra intenzionato a riproporre la stessa formazione vista nella vittoria di Trebisonda, un 4-2-3-1 con Shomurodov unica punta, supportato da Pellegrini, Zaniolo e Mkhitaryan. L'ultimo acquisto in ordine di tempo, l'attaccante inglese Tammy Abraham, dovrebbe partire dalla panchina. Nelle fila dei giallorossi ancora out Smalling (lesione al flessore). Ecco i probabili undici:

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

A disposizione: Terracciano, Rosati, Martinez Quarta, Ranieri, Terzic, Bianco, Duncan, Maleh, Benassi, Montiel, Saponara, Sottil, Munteanu, Kokorin.

Allenatore: Italiano.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Vina, Mancini, Ibanez, Karsdorp; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.

A disp: Fuzato, Boer, Kumbulla, Calafiori, Reynolds, Diawara, Darboe, Villar, Bove, Zalewski, El Shaarawy, Carles Perez, Abraham, Mayoral.

All. José Mourinho.