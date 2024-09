IL NUOVO BOVE: COL SOGNO DI TORNARE A CASA E LA NECESSITÀ DI RITROVARE IL 'CANE' DI MOU

FirenzeViola.it

"È un cane malato, amorevolmente. Morde, corre, dà tutto quando gioca". Il poeta in questione è José Mourinho, per un componimento dedicato a Edoardo Bove. Siamo nel gennaio 2023, la Roma ultra-cinica dello Special One ha appena schiantato la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il motore di quella macchina che già iniziava a scricchiolare sotto il peso delle idee un po' âgée del 'mago' di Setubal era rappresentato dal numero cinquantadue, un 'regazzetto' di Roma Nord con la cinquantadue sulle spalle e l'Olimpico ai propri piedi.

Avanti-veloce. Dopo Mourinho è arrivato De Rossi e la centralità di quel ragazzetto è venuta meno: oggi, a un anno e mezzo da quella notte, Edoardo Bove, ventidue anni, riparte dall'esilio di Firenze. Lo ha fatto capire lui stesso con le poche dichiarazioni prima di partire dalla Capitale: "Io e i tifosi non ci meritavamo questo". Lui, figlio di Roma, escluso da un altro figlio di Roma, almeno momentaneamente. Perché anche De Rossi è tornato su questa scelta dolorosa (capace di alzare anche un discreto polverone tra i tifosi della Roma) un allontanamento solo parziale. Inutile prendersi in giro e farlo col popolo fiorentino: l'obiettivo di Bove è quello di tornare in giallorosso. Per farlo però dovrà ritrovare lo spirito che aveva visto proprio Mou quella notte di gennaio.

A Firenze c'hanno fatto il callo, città d'arte eccetera eccetera. E quindi non serve giurare amore eterno, anzi. Basta ritrovare quella 'bava alla bocca' di cui parlava Mourinho. E per quanto si può sbirciare da questo inizio stagione, il ragazzo sembra aver reagito bene al 'trauma' da allontanamento: subito qualche giocata sporca, a razzolare nel fango, in una gara - quella col Monza - in cui è entrato nel momento in cui la Viola ha messo (anche grazie al suo apporto in termini di dinamismo) le basi per la rimonta finale; gol e assist nei settanta minuti abbondanti giocati con l'Italia Under21 contro San Marino, in quel di Latina, a una manciata di chilometri da casa. Da giovedì lo aspetta a braccia aperte Palladino. A fine anno (forse) un ritorno che deve essere guadagnato dal campo. Tutte le strade portano a Roma, ma quella di Edoardo Bove passa per forza da Firenze.