IKONÉ, Contratto fino al 2026: ecco l'ingaggio

Manca solo l'annuncio e poi Jonathan Ikone sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Ieri la prima parte delle visite è andata bene e ora Italiano lo attende il 29 di dicembre per iniziare la preparazione in vista della ripresa del campionato. L'attaccante francese ha firmato fino al 2026 un contratto da 1,3 milioni di euro a salire più bonus, pareggiando gli accordi di giocatori come Pulgar, Duncan e avvicinandosi a quello di Castrovilli che come parte fissa, dopo l'ultimo rinnovo, guadagna circa 1,4 milioni. Un nuovo numero 10 in pectore che parte dunque da un accordo non certo oneroso, visto che i più pagati in rosa attualmente figurano Torreira e Milenkovic con 2,5 milioni a stagione, seguiti da Nico Gonzalez e Callejon con 2,2 milioni a stagione.