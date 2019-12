IACHINI, Il 24/12 era al cs per studiare la squadra

Domani, alle ore 16:30, allo Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore della Fiorentina: Giuseppe Iachini. Domenica il nuovo tecnico viola incontrerà per la prima volta la sua squadra e svolgerà il suo primo allenamento al Centro Spotivo Davide Astori. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it l'ex allenatore dell'Empoli il 24 dicembre ha fatto visita al Centro Sportivo proprio per studiare al meglio i suoi futuri giocatori e per visitare gli impianti. Tra qualche giorno andrà in scena una riunione di mercato insieme a tutti i dirigenti.