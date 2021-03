IACHINI, Grande emozione tornare qui. Prandelli...

"E’ sempre un’emozione particolare tornare qua, la Fiorentina è la mia squadra del cuore per quello che è stato il mio passato da calciatore prima e da allenatore. Do il mio saluto affettuoso innanzitutto a Cesare Prandelli, al quale mi lega amicizia e stima reciproca.", sono state le parole di mister Iachini dopo aver diretto l'allenamento odierno, il primo di questa sua seconda avventura sulla panchina viola. CLICCA QUI per leggere le sue dichiarazioni complete.