I RIENTRI PER SVOLTARE LA STAGIONE. CASTRO E SOTTIL: È CONTO ALLA ROVESCIA

In vista del bollente (almeno per due competizioni) finale di stagione servirà recuperare tutti i giocatori, sia sotto l’aspetto mentale ma anche fisico. E in primo piano ci sono Castrovilli e Sottil. Il primo citato, tornato in campo in partite ufficiali dopo il brutto infortunio al ginocchio in occasione di Fiorentina-Monza, ha raccolto appena 61 minuti in quattro presenze prima di rimediare una lesione di 1-2 grado a carico della giunzione mio-tendinea del gemello mediale della gamba destra. Mentre per quanto riguarda Sottil, l’ex Cagliari non gioca una partita dal 18 settembre contro il Verona a causa di un’ernia del disco.

Analizzando ciò che entrambi potrebbero dare a questa Fiorentina, Castrovilli è il numero dieci della squadra, il giocatore che, almeno sulla carta, qualitativamente dovrebbe alzare notevolmente il livello. Adesso, con il ritorno al 4-3-3 attuato da Vincenzo Italiano, il centrocampista viola potrebbe tornare molto utile alla causa, andandosi ad alternare con Barak e Bonaventura nel ruolo di mezzala. Sottil invece, visti anche i buoni numeri ottenuti nelle poche apparizioni (2 assist in 7 partite in Serie A), andrebbe, oltre che ad aumentare il numero degli esterni (contando Kouame e lo stesso Sottil si arriverebbe a quota 6 per due maglie), anche, per modo di giocare, vista la sua esplosività, andrebbe a mettere a disposizione di Italiano nuove scelte tattiche. La Fiorentina punta forte su entrambi, e il loro rientro, come già raccontato dalla nostra redazione, sembrerebbe avvicinarsi sempre di più. Già da oggi potrebbero svolgere parte del lavoro in gruppo. Servirà cautela, ma sicuramente, per il possibile rush finale, considerando tutte e tre le competizioni nelle quali la Viola è impegnata, potrebbero dare un grande aiuto alla Fiorentina che da tempo è alla ricerca di ulteriore, e magari decisiva, qualità.