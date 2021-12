GUESS WHO'S BACK? SFIDA AL PASSATO PER PULGAR

Manca sempre meno al lunch match di domenica tra Bologna e Fiorentina. Un derby dell'Appennino molto sentito da entrambe le squadre in quanto tutte e due si trovano a ventiquattro punti in classifica e sono pronte a voler insidiare la Roma e a distaccare la Lazio e la Juventus. Per la partita contro i rossoblù con ogni probabilità mister Vincenzo Italiano riavrà a disposizione una pedina importante per il proprio centrocampo: Erick Pulgar.

Il centrocampista cileno, infatti, è stato immortalato da alcuni video dell'allenamento di ieri svolto con il pallone e quasi sicuramente potrà essere a disposzione per la sfida contro gli uomini dell'ex tecnico viola Sinisa Mihajlovic. Ricordiamo che nell’ultimo mese Pulgar è dovuto rimanere ai box per un infortunio alla caviglia e per certi versi la sua assenza si è fatta sentire. Senza dubbio il cileno è meno rapido nel possesso ed energico nel recupero palla di Torreira, ma allo stesso tempo ben più adatto alla posizione di mediano davanti alla difesa rispetto ad Amrabat, anche come senso della posizione.

Pulgar adesso è pronto a tornare in campo, difficilmente dal primo minuto sia per l'inamovibilità di Torreira e sia per le condizioni fisiche ancora non ottimali, proprio contro la sua ex squadra. Da quando è a Firenze il cileno non ha mai perso contro il Bologna collezionando tre pareggi e una vittoria e l'augurio di Pulgar, ma anche di tutti i tifosi viola, è che possa continuare su questa scia.