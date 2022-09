Tra i migliori nella vittoria della Fiorentina contro l’Hellas Verona di domenica scorsa c’è sicuramente Lucas Martinez Quarta. Dopo lo stop per infortunio in Conference ad Istanbul, si è presentato in campo in versione deluxe con tanti anticipi "argentini" e un passo decisamente più sicuro rispetto alle prime uscite stagionali. Quella al Franchi è stata sicuramente una delle migliori partite da quando è a Firenze, accollandosi la responsabilità di guidare una difesa in grande difficoltà.

Dopo il difficile inizio di stagione, l’ex River Plate ha alzato di gran lunga il livello delle sue prestazioni, facendo ricredere chi lo aveva criticato. Dopo gli errori era calato a picco, ma contro il Verona ha collezionato un'ottima prestazione risultando il viola con più palloni toccati e con la maggior percentuale di passaggi riusciti, oltre a 11 recuperi su 18 palloni, entrando nella top 10 del campionato in questo fondamentale superando anche lo juventino Bremer.

Adesso è compito di Quarta trovare la continuità necessaria per ottenere una maglia da titolare, cercando di sfruttare anche l'inizio non esaltante di stagione di Igor. La buona notizia, intanto, sia per mister Vincenzo Italiano che per i tifosi della Fiorentina, e che il Chino is back.