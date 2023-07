ARABIA PIGLIATUTTO: ANCHE LA FIORENTINA FINISCE NEL MIRINO DEI CLUB SAUDITI

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Benzema, Kanté, Edouard Mendy, Koulibaly, Brozovic, Firmino sono solo alcuni dei nomi già annunciati dalla impressionante campagna acquisti del campionato saudita che continua a pescare senza limiti dall'Europa. Dall'arrivo di Cristiano Ronaldo all'Al-Nassr nel dicembre scorso ad oggi, sono aumentate in maniera esponenziale le chiamate dall'Arabia Saudita per molti giocatori che militano nei maggiori campionati europei, Serie A compresa, con offerte contrattuali faraoniche e impareggiabili.

Un fenomeno incontenibile che nelle ultime settimane sembra aver coinvolto direttamente anche la Fiorentina. In particolare sarebbero tre i calciatori viola che sono stati messi nel mirino dagli arabi. A partire da Nico Gonzalez, passando per Ikone, fino ad arrivare a Cabral. Se per l'argentino si è parlato nei giorni scorsi di un possibile timido interesse da parte di qualche club suadita, per Ikone (come ha raccontato FirenzeViola.it) è arrivata un'offerta da parte dell'Al Ettifaq, squadra che ha annunciato da qualche giorno Steven Gerrard come nuovo allenatore. La proposta araba potrebbe far vacillare la Fiorentina, ma decisiva sarà la volontà del calciatore.

In ordine di tempo infine è di di oggi la notizia riportata da Goal.com, che segnala l'interesse da parte dell'Al-Hilal, club che di recente ha ingaggiato giocatori del calibro di Ruben Neves dal Wolverhampton (pagato 55 milioni di euro) e Koulibaly dal Chelsea, per Arthur Cabral. In questo caso il futuro del brasiliano potrebbe dipendere sia dalle sue intenzioni che da quelle della società viola, chiamata a decidere su chi puntare come terminale offensivo nella prossima stagione. In ogni caso è evidente come la Fiorentina sia entrata nell'occhio del cicolne arabo e di fronte ad offerte irrinunciabili potrebbe essere molto complicato dire di no.