Dagli inviati Harrison (s.stampa): "A Firenze sono molto felice, città e club pazzeschi. Futuro? Vedremo"

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Jack Harrison, esterno viola, ha parlato in conferenza stampa dopo Fiorentina-Lazio. Queste le sue parole:

Vi sentite più vicini alla salvezza dopo stasera?: "Si abbiamo vinto la partita, ci siamo preparati bene, siamo tutti felici per il risultato e ci stiamo avvicinando alla salvezza anche se ancora nulla è finito".

Sull'intensità che ha portato e sulla rimonta con il Palace per giovedì: "Era qualcosa che volevo portare, l'allenatore valuta molto l'intensità e il pressing, lavoriamo sia in fase difensiva che offensiva. La preparazione inizia ora dobbiamo recuperare bene, la partita è difficile, l'allenatore ci sta già pensando tatticamente così come lo staff. Io vedo in tutto l'ambiente la fiducia per crederci".

Vorresti restare a Firenze?: "Sono molto felice con la mia esperienza qui, la città è pazzesca così come il club. Per il futuro, dico che ogni giocatore sarebbe felice di giocare qui ovviamente, poi si vedrà".

Sente la mancanza del gol?: "La cosa più importante sono i tre punti per uscire dai momenti difficili. Il mister mi chiede di segnare sia in allenamento che in partita ma gli assist che ho fatto sono stati importanti per la squadra".