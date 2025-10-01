Hadas (Sigma Olomouc) si racconta: "Guardo la Serie A per il Milan e per Dybala"

Alla vigilia di Fiorentina-Sigma Olomouc FirenzeViola.it ha avuto il piacere di raccogliere in esclusiva le dichiarazioni di Matej Hadas, terzino del Sigma e della Nazionale ceca U21. Ecco le sue parole

Cosa ne pensa del campionato italiano e c'è una squadra che le piace più in Serie A?

"Lo seguo abbastanza. Recentemente sono stato a Milano e ho anche visitato San Siro. Non ho una squadra per cui faccio il tifo in Italia, però diciamo che mi piace proprio il Milan".

Quando pensa alla Fiorentina invece, c'è un giocatore del passato che le viene subito in mente?

"Del recente passato il primo che mi viene in mente è Federico Chiesa. Mentre dal passato meno recente dico Rui Costa. Inoltre conosco Barak che ha giocato con la maglia viola e ovviamente Ujfalusi, che prima della Fiorentina iniziò la propria carriera proprio al Sigma".

Come ha reagito la squadra nel momento in cui il sorteggio ha messo la Fiorentina sul vostro percorso europeo?

"È stata subito una grande emozione. E anche se siamo consapevoli che per noi sarà un confronto molto duro, siamo stati subito felici di poter avere la possibilità di affrontare una squadra così importante e storica".

C'è un giocatore in Serie A che ammira in modo particolare?

"Mi piace molto Dybala, ma recentemente ho conosciuto anche le qualità di Nico Paz del Como".

