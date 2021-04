GUERINI, Oggi ai funerali delegazione con Aquilani

Ci sarà anche una delegazione del settore giovanile della Fiorentina, in rappresentanza del club viola, ai funerali di Daniel Guerini, il 19enne fantasista della Lazio scomparso tragicamente la settimana scorsa in un incidente stradale a Roma. Come raccolto da Firenzeviola.it, alle esequie (che si terranno a partire dalle ore 12 presso la Chiesa di San Giovanni Bosco di Roma) sarà presente il tecnico della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani assieme ad un piccolo gruppo di ragazzi della sua squadra che nelle stagioni 2018/19 e in quella successiva hanno giocato assieme a Guerini nel vivaio viola (il tecnico stesso è stato allenatore di Guerini nella selezione Under-18 per i primi mesi dell'anno scorso). Presenti anche i due talent scout del settore giovanile che lo avevano appunto voluto a Firenze, Cappelletti e Niccolini.