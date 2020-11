GUERINI A FV, Pradè? Qualche colpo è andato a vuoto

FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, Vincenzo Guerini, ex gigliato sia in panchina che sul campo e che in passato ha lavorato con l'attuale ds del club: "Ho lavorato con Pradè insieme a Macia e hanno costruito una squadra che ha dato spettacolo e che mi ha fatto divertire molto con Montella allenatore. Qualche colpo ultimamente è andato a vuoto, non ha speso poco, ma ha conseguito risultati non soddisfacenti. Da fuori è difficile giudicare, ma dai Della Valle in poi la Fiorentina non ha fatto passi in avanti calcistici e di risultati questo è sicuro".