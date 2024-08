GUDMUNDSSON, Torna a crescere l'ottimismo: il punto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Torna a crescere l'ottimismo per l'acquisto da parte della Fiorentina dell'attaccante del Genoa Albert Gudmundsson. Le parti, dopo l'interruzione momentanea della trattativa a causa della contestuale chiusura dell'operazione Retegui-Atalanta, oggi sono ripresi i contatti tra i viola e i dirigenti del Grifone per trovare al più presto la quadra. Le cifre dell'affare, che sono circolate nel corso degli ultimi giorni, sono 7 milioni di euro per il prestito oneroso con 18 milioni di euro per il diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo a determinate condizioni.

Contrariamente a quanto circolato nella giornata di ieri, la Fiorentina non dovrà aspettare l'acquisto da parte dei rossoblu di un altro attaccante per sbloccare l'operazione. I viola hanno deciso di rompere gli indugi e premono sull'acceleratore per concludere una trattativa che, di fatto, va avanti fin dallo scorso gennaio e che nelle prossime ore potrebbe finalmente concludersi positivamente.