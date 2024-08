GUDMUNDSSON, GONZALEZ, DE GEA, TESSMANN: GIORNATA CAMPALE

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giornata da bollino rosso in casa Fiorentina. Tanto per cominciare è attesa la definizione dell’affare Albert Gudmundsson: il giocatore aspetta il via libera del Genoa per potersi trasferire a Firenze. I liguri stanno valutando attentamente l’offerta della Fiorentina, nel caso in cui tutto collimi con le richieste si procederà con la chiusura dell’operazione. Anche se ormai sembra questione di ore.

Summit per i chiarimenti.

Capitolo Gonzalez. L'entourage dell'attaccante argentino dovrebbe incontrare, in teoria proprio nella giornata di oggi, la società viola. Le parti in causa valuteranno quale sia la soluzione più conveniente per tutti e procederanno di conseguenza. La sensazione è che, però, prima di muoversi concretamente la Fiorentina intenda aspettare la fumata bianca definitiva per Gudmundsson.

Tessmann, l'ora della verità.

Lo stallo della trattativa che porta al centrocampista del Venezia preoccupa. Perché ogni giorno che passa rende tutto più difficile e perché i procuratori del classe 2001 non sono intenzionati a fare mezzo passo indietro. Nonostante, da parte sua, il calciatore spinga affinché la situazione si blocchi. La dirigenza viola è un passo dallo spazientirsi. In arrivo sviluppi nelle prossime ore.

Effetto domino per la porta.

David De Gea è finito in cima alla lista dei desideri di Raffaele Palladino. La candidatura del portiere spagnolo è concreta: lui chiede 2 milioni di euro più 1 legato ai bonus con opzione a proprio favore per la stagione 2025-2026, così da guadagnare 3 milioni più 1 di bonus. Nel frattempo il Monza si fa sotto per Pietro Terracciano, che nel caso libererà Alessandro Sorrentino verso il Venezia.