Gudmundsson e un rientro inaspettato per puntare il mirino sulla nazionale

vedi letture

Una delle notizie più lette di oggi sulle pagine di FirenzeViola.it è stato l'approfondimento che la nostra redazione ha curato a proposito di Albert Gudmundsson, rientrato a sorpresa già nella gara col Lecce di venerdì sera.

Un rientro a tempo di record da una frattura per il cui recupero si era ipotizzato un periodo sensibilmente più lungo. La speranza era di riaverlo a disposizione entro la fine di marzo per la sfida contro l’Atalanta: lui stesso si era messo in testa di forzare i tempi puntando a una convocazione con la sua Nazionale il 20 di marzo, così da essere al meglio per l'incontro coi nerazzurri del 30 di marzo. In effetti l'ex Genoa ha bruciato le tappe, spiazzando letteralmente tutti. Ciò che conta è che Gudmundsson è di nuovo in campo, e a quanto pare anche con la giusta predisposizione psicologica. Venerdì sera, al Franchi, l’attaccante è entrato con il piglio giusto e, gol fallito a parte, ha dimostrato un'ottima attitudine in una fase cruciale dell'incontro.

