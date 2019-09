GUAGNI, Con l'Arsenal da brividi. La Miedema...

Il capitano della Fiorentina Women, Alia Guagni, ha parlato così in conferenza stampa alla viglia della gara di Champions contro l’Arsenal. Queste le sue parole: “Sto meglio, ho avuto un problemino in allenamento ma sto cercando di recuperare per esserci domani sera.

Sulla scelta: "E' stata una scelta di cuore. La Fiorentina ha un buonissimo progetto con la voglia di fare bene. Credo tanto in questa società. La maglia viola ce l'ho cucita addosso. Secondo me possiamo davvero arrivare in alto. L'inizio è sicuramente difficile ma ci permette di arrivare al campionato già al massimo".

La Fiorentina: "Ogni partita giocata in questo stadio è un'emozione incredibile, è da brividi. Sarà uno dei momenti che mi porterò dietro per sempre".

Miedema: "Ho un conto in sospeso con lei (ride, ndr), Quest'anno è stato l'anno del calcio femminile. Sta a noi fa ancora di più appassionare gli italiani. Dobbiamo far vedere ancora di più che è un grande movimento".