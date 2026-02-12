Fagioli spegne le candeline: il prossimo step per lui e la Fiorentina
FirenzeViola.it
Su FirenzeViola.it oggi un approfondimento su Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina che oggi compie 25 anni: un'età che fa capire che può sempre migliorare anche se nella nuova posizione è stato il primo a entrare nell'ottica della salvezza e che tutti devono prendere la squadra sulle spalle dimostrando personalità. Una posizione arretrata che gli permette di fare lanci e assist per i compagni (tre quest'anno) anche se è lontano dalla porta e in 28 partite non è così riuscito a fare gol. Ma a riempire l'area devono essere appunto altri, così come ad interdire il gioco altrui, lasciano il palleggio e l'impostazione a lui appunto.
