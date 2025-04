Gosens e un riscatto a un passo: ecco quanto manca per far scattare l'obbligo

Una delle notizie più lette oggi su Firenzeviola.it è stato il focus che la nostra redazione ha dedicato a Robin Gosens e al suo momento. Il tedesco a luglio compirà 31 anni ma a Firenze, dove giocherà anche la prossima stagione visto il riscatto certo a 7.5 dall'Union Berlino (per quello automatico mancano ancora 3 presenze da 45 minuti, secondo quanto raccolto da FirenzeViola), sta vivendo una seconda giovinezza e a parte qualche acciacco in questa fase ha dimostrato grande tenuta fisica e continuità di rendimento. Non vuole fermarsi insomma Gosens, sicuramente uno dei tanti buoni acquisti fatti dalla società in questa stagione, ed anche in queste ore ha detto di avere ancora un grande sogno del cassetto che spera finalmente di concretizzare, giocare un Mondiale.