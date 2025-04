FirenzeViola Gosens-Fiorentina a tre passi dal riscatto, con un sogno Mondiale nel cassetto

Robin Gosens a Cagliari, assente Kean, ha preso la squadra sulle spalle dimostrandosi ancora una volta in più leader assoluto di questa squadra. Certo di solito è il centravanti il trascinatore, come dimostrano i 23 gol fatti, De Gea il mostro sacro e punto di forza tra i pali, Ranieri il capitano insieme ad altri due o tre giocatori che sono leader in campo ma certo è che l'esterno tedesco a Cagliari ha messo in pari una gara partita sotto cattivi auspici e dato convinzione alla squadra di poterla vincere come è poi avvenuto. Anche per questo per Palladino è di sicuro un punto fermo della squadra titolare nonostante un paio di panchine e alcune assenze per infortunio; contro l'Empoli poteva essere tenuto a riposo in vista del Betis ma l'infortunio di Dodo ha scompaginato tutti i piani del tecnico che almeno su una fascia avrà bisogno di spinta.

I precedenti

Non è la prima volta che Gosens, rientrato solo due giovedì fa da un problema che lo ha tenuto fuori 4 partite (andata con il Celje e Atalanta, Milan e Parma in campionato), si veste da trascinatore, tanto che i suoi 6 gol sono stati sempre decisivi: 6 punti contro due piccole, Genoa all'andata e Lecce, vinte 1-0 con le sue reti, un gol da 1 punto con il Monza in casa, visto che valse il pareggio, oltre alle reti con cui ha dato il là alle vittorie con Juventus e Cagliari e quella che mise il sigillo finale al 2-4 a San Gallo; in una stagione impreziosita anche da 8 assist nelle tre competizioni e il saper fare bene entrambe le fasi.

Sogni nel cassetto

Gosens a luglio compirà 31 anni ma a Firenze, dove giocherà anche la prossima stagione visto il riscatto certo a 7.5 dall'Union Berlino (per quello automatico mancano ancora 3 presenze da 45 minuti, secondo quanto raccolto da FirenzeViola), sta vivendo una seconda giovinezza e a parte qualche acciacco in questa fase ha dimostrato grande tenuta fisica e continuità di rendimento. Non vuole fermarsi insomma Gosens, sicuramente uno dei tanti buoni acquisti fatti dalla società in questa stagione, ed anche in queste ore ha detto di avere ancora un grande sogno del cassetto che spera finalmente di concretizzare, giocare un Mondiale: "L'unica cosa che mi spaventa è il fatto che la Coppa del Mondo 2026 sia la mia ultima possibilità concreta di realizzare questo grande sogno di una vita" e Gosens lo sa che può aspirare a giocarlo solo attraverso le prestazioni nella Fiorentina.