GONZALEZ, Domani atteso in gruppo. Cremonese...

Arrivano novità per quanto riguarda le condizioni di Nico Gonzalez, uscito anzitempo dall'amichevole contro il Betis Siviglia. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, è confermata la botta all'anca per l'argentino, che dunque non ha problemi muscolari e già da domani dovrebbe essere regolarmente in gruppo. Se così sarà, l'argentino non è in dubbio per l'esordio in Serie A contro la Cremonese il 14 agosto.