GIOVANI, Sulla scia di Comuzzo: chi spera nella Conference

Con la trasferta di Nicosia per la gara di Conference la Fiorentina si allenerà domani mattina per togliere qualsiasi dubbio di formazione e convocazioni a Palladino. Come nella trasferta di San gallo sono tanti i giovani che sperano nella chiamata in prima squadra e magari, come accaduto a Rubino in campionato, nell'esordio.