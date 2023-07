GIOVANI, Nardi verso Grosseto con altri due viola

FirenzeViola.it

© foto di claudia.marrone

Coppia di 2004 viola per il Grosseto del presidente Lamioni (spondor viola) con cui la Fiorentina disputerà anche un'amichevole il 1° agosto, che presto potrebbe diventare un tris. Per quanto riguarda i giocatori già fatti dal ds Vetrini, si tratta del terzino destro Mattia Macchi, reduce da una stagione in serie D con il Follonica Gavorrano, in realtà già svincolato dai viola dove ha fatto le giovanili, e di Lorenzo Aprili, il centrocampista che era in prestito al Prato, sempre in D e dunque già con esperienza nella categoria del Grosseto.

Ai due potrebbe aggiungersi Niccolò Nardi, centrocampista della Fiorentina Primavera di Aquilani.