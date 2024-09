GIANI, Trovato Commisso in forma. Il motivo dell'incontro

Fonte: Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Falsini

A margine della riunione della segreteria regionale del Pd in via Forlanini e nel giorno del pranzo con la Fiorentina, il presidente della Regione Eugenio Giani ha parlato così rispondendo a una domanda sull'incontro: "È stato soprattutto un incontro di cordialità, senza un tema specifico. Avevo piacere ad incontrare Commisso e gliel'avevo detto anche allo stadio. Ho trovato un presidente in forma, determinato nel sostegno a una Fiorentina che ha cambiato tanti e ha bisogno di adattarsi.

Abbiamo visto passi avanti con la Lazio. Per me l'aspetto dei buoni rapporti con una persona come Commisso, che ha segnato la storia del nostro sport con il Viola Park, è importante. Il Franchi? In questo momento come Regione Toscana non abbiamo competenze".