GIANI A FV, Ricorso Italia Nostra inconcepibile. Ora..

Tra le prime persone che hanno preso posizione sulla questione legata al ricorso di Italia Nostra sul progetto c'è stato anche il Governatore della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha parlato ai microfoni di Firenzeviola.it sull'argomento: "Quello della Fiorentina è un progetto che non è certo volto a realizzare case o edilizia pesante; si tratta di un centro sportivo, una costruzione del tutto diversa e non invasiva. Se in questo Paese, con un iter rispettato in tutti gli aspetti grazie al lavoro coordinato di Comune e Regione che hanno sempre dato il loro avallo, ci si mette a porre ostacoli anche a lavori di questo tipo non so davvero cosa si voglia fare per il futuro dell’Italia. Ritengo che sia assolutamente sbagliato ostacolare il progetto della Fiorentina: adesso approfondirò tutti gli atti per capire le motivazioni che hanno portato a questo ricorso che, al momento, mi pare davvero inconcepibile. Ma il nostro sostegno alla Fiorentina non mancherà".

