GHEZZAL/CHIESA NEL TRIDENTE, CUTRONE VERSO LA PANCHINA

Terza sfida in dieci giorni per la Fiorentina che riparte dalla sfida interna con il Sassuolo. Con un pareggio e una sconfitta i viola sono ancora a caccia dei primi tre punti in questo finale di campionato, stasera intanto il tecnico viola deve nuovamente fare a meno di Caceres squalificato al pari di Vlahovic (che mancherà anche nella prossima sfida con il Parma).

Il ritorno più eccellente è tuttavia quello di Federico Chiesa che si riprenderà la maglia da titolare (e un probabile ruolo da prima punta) dopo la squalifica patita contro la Lazio, ma intanto complice la buona prova di Roma anche Ghezzal potrebbe essere confermato nel tridente con Ribery. Per Cutrone dunque si profila una nuova panchina mentre il resto della formazione vede il rientro di Pulgar e Duncan in mezzo con Lirola e Igor favorito su Dalbert sulla sinistra di una difesa a quattro.

Nel Sassuolo De Zerbi non rinuncia a Boga che partirà titolare insieme a Berardi e Djuricic, mentre il ballottaggio in attacco vede Caputo in vantaggio su Defrel. Con Obiang sono Locatelli e Magnanelli a giocarsi una maglia mentre in difesa davanti a Consigli promosso Rogerio a discapito di Kyriakopoulos, in mezzo più Chiriches che Marlon

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Igor, Castrovilli, Pulgar, Duncan, Ghezzal, Chiesa, Ribery

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Muldur, Chiriches, Ferrari G., Rogerio, Locatelli, Obiang, Berardi, Djuricic, Boga, Caputo