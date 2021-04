GENOA-FIORENTINA 1-1, Rivivi il LIVE di FV!

90' +5' - FINISCE QUI! Dopo un piccolo parapiglia finale, termina 1-1 la partita tra Genoa e Fiorentina!

90' +5'- Giallo a Pulgar per perdita di tempo.

90' +4' - Intervento pericoloso di Eysseric su Zappacosta, ma non c'è nulla. Maresca sorvola.

90' +1' - Amrabat ferma Zappacosta che si era fatto ancora una volta tutto il campo di corsa. Un motorino instancabile l'esterno del Genoa.

90' - Assegnati 4 minuti di recupero.

89' - Doppio cambio nella Fiorentina: dentro Amrabat e Kouame, fuori Vlahovic e Venuti.

89' - Botta presa da Callejon che resta a terra. Palla fuori per permettere le cure allo spagnolo.

87' - Poi Zappacosta calcia in maniera sbilenca tutto solo in area. Palla in curva da posizione defilata.

87' - Sta provando il forcing finale il Genoa, tutto nella metà campo della Fiorentina. Pezzella con un intervento decisivo ferma Shomurodov in area.

85' - Vlahovic ruba palla a Criscito e si lancia contro Radovanovic, che però non casca sulle finte e ferma l'attaccante serbo. Era un'ottima occasione per la Fiorentina.

83' - Cambia anche la Fiorentina: dentro Callejon per Castrovilli.

83' - Doppio cambio nel Genoa: dentro Shomurodov e Melegoni, fuori Scamacca e Strootman.

82' - Vlahovic cerca il destro dalla distanza dopo essersi liberato: palla alta e fuori.

80' - Pulgar ferma un'azione offensiva e si prende il fallo. Ogni giocata diventa decisiva quando mancano 10 minuti alla fine.

77' - Rischia Venuti con un intervento strano in anticipo su Zappacosta. Alla fine comunque palla a Dragowski.

75' - Tiro-cross di Scamacca direttamente fuori, con Dragowski che osserva soltanto il pallone che termina sul fondo.

74' - Badelj! Destro potente da fuori area del croato, che si alza un po' troppo. Buon tentativo, vista la lunga distanza.

72' - Milenkovic allontana un cross pericoloso di Zappacosta. Ma oria il Genoa attacca.

70' - Doppio cambio anche per la Fiorentina: entrano Biraghi ed Eysseric per Caceres e Bonaventura.

70' - Doppio cambio per il Genoa: escono Destro e Behrami, entrano Pjaca e Ghiglione.

68' - Vlahovic pericoloso in un paio di occasioni, alla fine sempre ben coperte dalla difesa del Genoa.

66' - Bonaventura! Occasionissima Fiorentina, su una bella azione manovrata che si chiude con il cross di Venuti incornato da Bonaventura di pochissimo sopra la traversa della porta di Perin. Viola ad un passo dal vantaggio.

64' - Nulla di fatto sulla punizione.

63' - Giallo per Zajc che trattiene vistosamente Castrovilli che provava a chiudere un uno-due.

62' - Cambio nel Genoa: esce Biraschi, entra Zajc.

61' - Altra palla tra le braccia di Dragowski, questa volta dopo una bella uscita del polacco ad anticipare Scamacca.

59' - Cross di Zappacosta telefonato, blocca facilmente Dragowski. Venuti però da quando è stato spostato su Zappacosta sta coprendo molto meglio rispetto a Caceres.

58' - Fiorentina che prova a riordinare le idee con l'uomo in meno. Iachini per ora non sembra avere intenzione di operare cambi.

54' - Radovanovic! Colpisce sul primo palo un cross da punizione, la palla finisce sul fondo senza che nessuno riesca ad intervenire.

53' - Non ha neanche protestato Ribery, a differenza di Iachini che invece si è preso il giallo.

51' - INCREDIBILE! ESPULSO RIBERY! Contrasto duro a centrocampo con Zappacosta, il francese prende la tibia del rossoblu e l'arbitro estrae il rosso. Episodio che può cambiare la gara.

49' - Il copione del secondo tempo è sempre lo stesso. Ritmi piuttosto compassati in attesa della giocata o dell'errore di una delle due squadre

46' - Si lascia cadere in area Vlahovic dopo un leggero contatto con Radovanovic. Sorvola l'arbitro.

45' - VIA! Si riparte senza cambi a Marassi.

--- INTERVALLO ---

45' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-1.

45' - Castrovilli in rovesciata! La difesa del Genoa si addormenta e lui prova ad approfittarne, ma non colpisce la palla in maniera perfetta. Rimessa dal fondo.

45' - Non ci sarà recupero.

42' - Destro colpisce un palo calciando a tu per tu con Dragowski. Il guardalinee aveva alzato la bandierina, ma non c'è bisogno di un fischio dell'arbitro.

41' - Ancora una volta un po' troppo larghe le maglie in difesa, la Fiorentina permette a Destro di crossare ma per fortuna non trova nessun compagno. Pezzella e compagni però ogni tanto si perdono qualche giocatore di troppo in area.

39' - Castrovilli tenta l'imbucata sul secondo palo per il movimento di Caceres, che in spaccata non arriva sul pallone per poco. Buona iniziativa del numero 10 viola.

36' - Tiro-cross di Caceres che mette in difficoltà Perin, costretto ad alzare in corner.

34' - Fiorentina meglio in questa fase di gioco, anche se i viola non concretizzano. Buono spirito però mostrato dalla squadra di Iachini.

30' - Pulgar si addormenta e perde palla su Zappacosta, sugli scudi quest'oggi. L'esterno si lancia in area ma è perfetto Pezzella che lo marca e blocca il cross, recuperando anche il pallone.

28' - Dalla distanza ci prova Bonaventura il cui tentativo però è velleitario. Palla sul fondo.

23' - Lancio lungo di Pezzella per Castrovilli, che salta sopra Masiello e serve Vlahovic in area. Il serbo non ci pensa due volte e calcia subito con il sinistro, trovando l'angolino ed il pareggio. 1-1 a Marassi!

23' - GOOOOLLLL!!! GOOOOLLL!!! SEGNA VLAHOVIC!!!

22' - Fiorentina che fa fatica a creare azioni offensive. Un cross telefonato di Venuti viene bloccato a centro area da Perin.

20' - Proprio Milenkovic dall'altra parte prova il destro dalla distanza dopo un'azione manovrata: conclusione murata.

19' - Milenkovic in estrema difficoltà. Prima perde malamente palla a centrocampo, poi viene messo a sedere da Zappacosta in area. Il cross per fortuna attraversa l'area ma non viene colpito da nessuno.

18' - Pezzella interviene e salva su un'altra imbucata per Scamacca.

17' - Fiorentina evidentemente colpita dalla dormita generale della difesa. La squadra di Iachini sta cercando di riordinare le idee.

13' - Lob ad imbucare di Zappacosta per Scamacca, che in spaccata rimette in mezzo il pallone. Milenkovic lascia passare e per Destro è un gioco da ragazzi fare l'1-0.

13' - GOL DEL GENOA! Ha segnato Destro.

13' - Milenkovic! Sale in cielo su una punizione di Pulgar, ma colpisce troppo centrale: blocca Perin, ma è il primo tiro in porta della Fiorentina.

11' - Partita molto combattuta a Marassi, con le due squadre che non sembrano avere intenzione di tirare indietro il piede. Fiorentina ordinata in campo.

9' - Nulla di fatto dal corner.

8' - Cross pericoloso da punizione, Quarta in difficoltà costretto a mettere in corner.

7' - Zappacosta scappa sulla sinistra inseguito da Bonaventura, costretto a stenderlo per fermare una pericolosissima azione del Grifone

4' - Vlahovic colpisce di testa un cross dalla destra di Caceres, un po' debole. Palla che termina lentamente sul fondo.

3' - Serie di scontri un po' dappertutto nel campo, tanto per mostrare subito quale sarà il leit motiv della partita. Ci si prospetta un match tosto tra le due squadre.

1' - Subito un giallo per Strootman che arriva in ritardo su Pulgar e gli ha colpito la gamba in pieno.

0' - SI PARTE! Primo pallone giocato dal Genoa, oggi in divisa rossoblu. Fiorentina invece in bianco.

La Fiorentina è chiamata alla grande prestazione contro il Genoa, in una partita delicatissima per le zone calde della classifica. Sulla panchina della squadra viola non c'è più Cesare Prandelli ma Beppe Iachini, tornato in sella dopo l'addio del tecnico che aveva preso proprio il suo posto. Davanti alla Fiorentina ci sarà un Genoa rinato grazie alla cura Ballardini: riuscirà la squadra viola a tornare dalla Liguria con dei punti nello zaino? Tra poco la risposta: restate con FirenzeViola.it per il racconto di tutte le emozioni del match.

Queste le formazioni ufficiali:

GENOA (3-5-2): Perin, Masiello, Radovanovic, Criscito, Biraschi, Behrami, Badelj, Strootman, Zappacosta, Scamacca, Destro

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Quarta, Caceres, Castrovilli, Pulgar, Bonaventura, Venuti, Ribery, Vlahovic.