FV, Notizie, foto e video: siamo anche su Instagram!

EX VIOLA GERSON, BRASILIANO NON CONVINTO DI ANDARE A MOSCA Malgrado la trattativa tra Roma e Dinamo Mosca abbia trovato un accordo tra i due club, manca ancora la fumata bianca tra il club russo e Gerson. Come raccolto da TMW, la destinazione e la proposta economica non sono ancora ritenute soddisfacenti rispetto alle... Malgrado la trattativa tra Roma e Dinamo Mosca abbia trovato un accordo tra i due club, manca ancora la fumata bianca tra il club russo e Gerson. Come raccolto da TMW, la destinazione e la proposta economica non sono ancora ritenute soddisfacenti rispetto alle... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 30 Giugno 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi