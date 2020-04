FV, Alle 14.30 in diretta con i tifosi. Ecco come

In un periodo difficile per tutta Italia, FirenzeViola.it vuole coinvolgere i suoi lettori, followers e tutti i tifosi viola. Dalle 14.30 saremo in diretta su Instagram per rispondere a tutte le vostre domande, curiosità e per farvi partecipare con noi alla discussione. Come? Una volta dentro la nostra diretta sul noto social network, basterà fare la richiesta di partecipazione alla diretta e sarete connessi per dire la vostra sul mercato, sullo stop del calcio e sui piani futuri della Fiorentina di Rocco Commisso.