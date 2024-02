FROSINONE, Ad ora 872 i tifosi che verranno a Firenze

Fonte: A. Di Nardo

Domenica la Fiorentina giocherà contro il Frosinone per la ventiquattresima giornata di campionato. La squadra di Vincenzo Italiano si misurerà con la compagine di Eusebio Di Francesco che occupa la quattordicesima posizione in classifica con ventitré punti (undici in meno dei viola). Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, per il momento sono 872 i tifosi giallazzurri che occuperanno il settore ospiti dello stadio Artemio Franchi. Un numero probabilmente destinato a salire.