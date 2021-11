FRISON, L'altro baby chiamato nell'emergenza difesa

Non soltanto il giovanissimo Lorenzo Lucchesi (mancino di diciott'anni, ve l'abbiamo raccontato lunedì): i giovani promossi momentaneamente ad allenarsi con la prima squadra della Fiorentina da Italiano per far fronte all'emergenza difesa, come rivelato stamani in rassegna stampa, sono due e contano anche la presenza di Filippo Frison, leggermente più esperto del compagno di Primavera.

Classe 2002, Frison è arrivato a Firenze ormai quasi quattro anni fa. Qualche giorno prima che inizi il calciomercato estivo del 2017, il penultimo sotto il corso Della Valle, la Fiorentina opera l'acquisto di questo ragazzino che arriva dal Bassano per la difesa delle giovanili. Da lì una crescita progressiva che l'ha portato ad essere in questa stagione uno dei riferimenti nel mezzo della retroguardia per la Primavera di Aquilani.

Destro di piede e capace anche di fare il terzino, qualora Italiano decidesse realmente di lanciare qualcuno nella mischia forse questo fattore (ma anche l'anno in più d'età) gioca a suo favore rispetto a Lucchesi per comporre a quel punto l'accoppiata con il mancino Igor anche se l'opzione principale, come già specificato, rimane un adattamento di Venuti.