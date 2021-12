FRANCHI, Un altro speaker contro la Salernitana

Una novità per le prossime partite della Fiorentina: cambierà lo speaker che annuncia formazioni e gol. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it Alessandro Capasso infatti non potrà essere al Franchi per problemi personali probabilmente per tutto il mese (mancano 3 partite in casa), così a sostituirlo da sabato sarà Carletto Nicoletti, lo speaker fiorentino che martedì ha presentato la serata della Fiorentina al Maggio Musicale, ma anche la grande notte di Ribery tre estati fa e che è stato speaker ufficiale degli assoluti di tennis a Roma.