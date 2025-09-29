Franchi pronto per Sigma e Roma, ecco la situazione dei biglietti

C'è molta delusione nella tifoseria ma resta la voglia di sostenere la squadra anche se i numeri per le prossime due gare al Franchi, tra Sigma in Conference e Roma in campionato, non sono certo da sold out. Saranno infatti circa 6mila gli spettatori attesi giovedì mentre per domenica contro la capolista il dato è per ora fermo a 16mila. In Conference la Ferrovia sarà chiusa per decisione della Uefa (ultima delle due giornate di squalifica di alcuni settori).

E a proposito di tifosi, c'è la condanna dei disordini di ieri prima del derby di Pisa, con le parole anche del Ministro dello Sport.