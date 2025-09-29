Abodi sugli scontri di Pisa-Fiorentina: "I violenti restino fuori dagli stadi"
FirenzeViola.it
“Evidentemente siamo ancora poco efficaci nella formazione e nella cultura del rispetto, nonostante il lavoro egregio che stanno facendo il Ministero dell’Interno e le forze di polizia che cercano di preservare la stragrande maggioranza delle persone che vogliono vedere lo spettacolo sportivo e non azzuffarsi. Evidentemente non abbiamo ancora capito. L’importante è che rimangano fuori dagli stadi, cosa che però non risolve il problema perché ora i terreni di scontro sono le città, le stazioni.
E’ una patologia sociale che va affrontata con fermezza, strumenti adeguati e prevenzione”. Così il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, arrivando al WTTC Global Summit commenta gli scontri tra i tifosi di ieri per Pisa-Fiorentina.
