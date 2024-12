FRANCHI, Coreografie e sfottò: la storia di Fiore-Inter

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Uno dei focus più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello che la nostra redazione ha dedicato al clima che si respirerà domani pomeriggio allo stadio Franchi tra Fiorentina e Inter. Striscioni e sfottò tra le due tifoserie non sono mai mancati, soprattutto ai tempi delle intercettazioni telefoniche (come nella foto), ma ora c'è voglia di tornare alle coreografie spettacolari che ha sempre contraddistinto la Fiesole. Palladino e la squadra viola intanto predicano calma (come ha fatto Cataldi in conferenza stampa pre Pafos) per non mettere ad una rosa giovane e spensierata e per questo vincente troppe pressioni, ma la voglia di continuare a sognare è tanta e al Franchi domani sera nessuno ha intenzione di sveg​​​​​​​liarsi bruscamente.

