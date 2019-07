FOTO-VIDEO FV, Via al secondo allenamento

Poco dopo le 17:30 squadra nuovamente al campus UIC Flames per il secondo allenamento di giornata in questa domenica 14 luglio. Gruppo diviso in due parti e lavoro iniziale con il pallone. A seguire partitella a campo ridotto. Prima partitella in gruppo per il polacco Zurkowski, intanto Benassi e Biraghi lavorano a parte. Al termine della partitella anche lavoro posturale per tutti, poi intorno alle 19:15 ora locale termina l'allenamento

Queste le immagini e i video di Firenzeviola.it: