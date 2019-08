FOTO-VIDEO FV, Dalbert abbraccia Barone al C.Sportivo

Il nuovo acquisto della Fiorentina Dalbert Henrique è arrivato poco fa al Centro Sportivo Davide Astori. In giornata svolgerà le visite mediche e poi ci sarà la firma sul contratto. Dalbert arriva a Firenze in prestito secco nella scambio che ha portato Cristiano Biraghi all’Inter. Qui sotto i video e le foto realizzati da FirenzeViola.it che immortalano l’arrivo del giocatore al cs con l’accoglienza da parte di Joe Barone e Dario Dainelli. Il terzino brasiliano è pronto ad iniziare la sua nuova avventura in maglia viola: