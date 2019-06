FOTO-VIDEO FV, Baglion's Cup: ecco la squadra di FV

Si sta svolgendo presso i campi della Laurenziana in via di Caciolle 4L a Firenze il 2º torneo "Baglion's Cup" per ricordare la giornalista appassionata di Fiorentina Chiara Baglioni, nel giorno del suo compleanno, scomparsa nell'aprile 2018. Presente, tra gli altri siti, Firenzeviola che scende in campo con Tommaso Loreto, Tommaso Bonan, Pietro Lazzerini, Andrea Giannattasio, Niccolò Santi, Giacomo Galassi, Dimitri Conti, Giacomo Iacobellis, Alessio Del Lungo, Mattia Verdorale, Daniel Uccellieri e Patrick Iannarelli. Alla serata presenziano i genitori di Chiara, Giuliano e Paola. Nel corso del torneo sarà realizzata una raccolta fondi in favore dell’Associazione per la Lotta contro i Tumori del Peritoneo LTP-Onlus (IBAN: IT54K0335967684510700152643 per chi vuole contribuire). Domani il servizio completo.