FOTO FV, Tifosi in fila per il cambio posto. Dal 5/08...

Tantissimi tifosi in fila già da questa mattina per il cambio di posto e per sottoscrivere il proprio abbonamento per la prossima stagione della Fiorentina come evidenzia la foto di FirenzeViola.it. Dal 5 agosto poi partirà la vendita libera. Intanto sul proprio account Facebook ufficiale la Fiorentina ha postato le foto di Joe Barone che ha messo in collegamento telefonico tutti i sostenitori viola con il presidente Rocco Commisso. Di seguito il post originale.

🇮🇹 Grande sorpresa per tutti i tifosi della Fiorentina in coda questa mattina per sottoscrivere l’abbonamento! Il... Pubblicato da ACF Fiorentina su Giovedì 1 agosto 2019