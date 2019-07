FOTO FV, L'ag. di Drago al c.s.: "Incontro tutto ok"

Si è concluso da pochi minuti un faccia a faccia al centro sportivo "Astori" tra il ds Daniele Pradè e l'agente di Bartlomiej Dragowski Mariusz Kulesza. Nessuna dichiarazione per i due all'esterno dei campini (il procuratore è uscito assieme al portiere viola, confermato oggi dalla Fiorentina come titolare per la prossima stagione) anche se il manager ha fatto intendere che l'incontro con la dirigenza viola "è andato tutto bene". Ecco la foto di FV che immortala Dragowski e Kulesza: